18 апр. 2020 г., 10:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83754810
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Планируется производство 50 000 электрических мотоциклов в Иране

Планируется производство 50 000 электрических мотоциклов в Иране

Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Планы Министерства промышленности, рудников и торговли в этом году разделены на 40 программ. Проект включает в себя производство 15 000 электромобилей и гибридных автомобилей, а также 50 000 электрических мотоциклов.

По данным Министерства промышленности, поддержка гибридных мотоциклов является одним из пяти проектов этого Министерства по достижению четвертой оси упомянутых программ, которые будет реализовать был Организация промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO).

Министерство промышленности, соответствующие автопроизводители, производители мотоциклов, Министерство энергетики и Министерство внутренних дел также будут участвовать в проекте.

При этом три тысячи миллиардов риалов капитала было выделено на массовое производство мотоциклов в недавно созданных компаниях, 30 миллиардов риалов на создание станций для зарядки электрических мотоциклов и 300 миллиардов риалов на разработку, изготовление прототипов и сертификацию электрических автобусов.

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