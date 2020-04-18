Планируется производство 50 000 электрических мотоциклов в Иране

По данным Министерства промышленности, поддержка гибридных мотоциклов является одним из пяти проектов этого Министерства по достижению четвертой оси упомянутых программ, которые будет реализовать был Организация промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO).

Министерство промышленности, соответствующие автопроизводители, производители мотоциклов, Министерство энергетики и Министерство внутренних дел также будут участвовать в проекте.

При этом три тысячи миллиардов риалов капитала было выделено на массовое производство мотоциклов в недавно созданных компаниях, 30 миллиардов риалов на создание станций для зарядки электрических мотоциклов и 300 миллиардов риалов на разработку, изготовление прототипов и сертификацию электрических автобусов.