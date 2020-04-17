17 апр. 2020 г., 22:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83754445
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Лариджани: Осада Газы и санкции против Ирана показывают античеловеческую природу Израиля и США

Лариджани: Осада Газы и санкции против Ирана показывают античеловеческую природу Израиля и США

Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Подчеркнув, что продолжающаяся осада Газы и санкции против Ирана в связи с кризисом коронавируса свидетельствуют о бесчеловечной природе Израиля и США, спикер иранского парламента Али Лариджани сказал, что после исчезновения вируса мир представит собой возможность пересмотреть права наций и восстановить идентичность людей.

В отдельном телефонном разговоре глава палестиного движения ХАМАС Исмаил Хания, и генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад аль-Нахалех, поприветствовали Али Лариджани и пожелали ему крепкого здоровья.

«Поскольку мир борется с коронавирусом, доказательство бесчеловечной природы сионистского режима стало непрекращение осады Газы. Как это доказали США продолжающимися санкциями против Ирана», - отметил Лариджани.

«Мы хотим, чтобы моджахеды Исламского фронта сопротивления как можно скорее выиграли борьбу с сионистским режимом, и нет никаких сомнений в том, что это обещание Бога осуществится с вашими усилиями и усилиями других исламских движений», - добавил он.

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