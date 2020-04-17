17 апр. 2020 г., 17:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83754318
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Россия: США продолжают нарушать ядерную сделку, несмотря на настойчивость международного сообщества

Россия: США продолжают нарушать ядерную сделку, несмотря на настойчивость международного сообщества

Москва, 17 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несмотря на усилия и настойчивость международного сообщества, Соединенные Штаты продолжают нарушать ядерную сделку с Ираном.

«Соединенные Штаты продолжают нарушать ядерную сделку с Ираном, в то время как Резолюция 2231 Совета Безопасности подчеркивает выполнение этого международного соглашения», сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты нарушают положения резолюции Совета Безопасности ООН, которая является обязательной.

Представитель российского МИДа сослалась на отказ США ратифицировать Договор о нераспространении ядерного оружия в качестве еще одного примера международного нарушения договора, но обвинили Россию в нарушении договора.

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