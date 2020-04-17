17 апр. 2020 г., 14:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83754190
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Коронавирус убил еще 89 других человек в Иране

Коронавирус убил еще 89 других человек в Иране

Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 79494, летальных исходов — на 4958, зафиксированы 5464 случаев выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1499 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 79494 человек», сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 89 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4958 человек.

«3563 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 5464 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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