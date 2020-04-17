Военный парад армии прошел по всему Ирану

В этом параде были представлены оборудование для борьбы с загрязнением окружающей среды, мобильные больницы, разработанные и оптимизированные транспортные средства, а также оказанная помощь армией иранскому народу в борьбе с коронавирусом.

Парад был проведен в 24 провинциях и в столице, и подразделения, присутствовавшие на параде, были отправлены в отдаленные районы с низким уровнем дохода сразу же после церемонии, чтобы устранить загрязнение и дезинфицировать дороги.

В 1979 году имам Хомейни, великий основатель исламской революции, назвал 17 апреля «Днем армии».

С того года, в этот день, специальные подразделения Армии Исламской Республики Иран проводят специальные церемонии в провинциях страны. В этом году, в связи со вспышкой коронавируса, церемония прошла в форме «парада службы» воинских подразделений под названием «Защитники родины помощников здравоохранения», который демонстрирует еще один аспект службы и авторитета армии Исламской Республики.