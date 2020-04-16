17 апр. 2020 г., 00:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83753780
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Зариф прокомментировал присутствие США в регионе

Зариф прокомментировал присутствие США в регионе

Тегеран, 17 апреля, ИРНА - «Персидский залив носил одно и то же имя за последние 2000 лет до появления Соединенных Штатов. Наверное, они не знают, что делают в нашем доме в 7000 милях дальше своего дома!», - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в сообщении в Twitter.

В своем сообщении Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что из-за законного и естественного патрулирования иранских катеров в Персидском заливе, который был встречен негативной реакцией ВМС США и был назван провокационным, он снова напомнил США свой твит, опубликован 3 августа 2018 года.

«ВМС США, похоже, не могут обойти наши воды. Возможно, потому что они не определили свое название: Персидский залив, так как он был назван так на 2000 лет дольше, чем существовали США. Или, может быть, они не знают, что делают на нашем заднем дворе, в 7000 милях от дома», - написал он.

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