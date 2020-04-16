Зариф прокомментировал присутствие США в регионе

В своем сообщении Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что из-за законного и естественного патрулирования иранских катеров в Персидском заливе, который был встречен негативной реакцией ВМС США и был назван провокационным, он снова напомнил США свой твит, опубликован 3 августа 2018 года.

«ВМС США, похоже, не могут обойти наши воды. Возможно, потому что они не определили свое название: Персидский залив, так как он был назван так на 2000 лет дольше, чем существовали США. Или, может быть, они не знают, что делают на нашем заднем дворе, в 7000 милях от дома», - написал он.