16 апр. 2020 г., 22:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83753731
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Экспорт губчатого железа из Ирана вырос на 86 процентов

Экспорт губчатого железа из Ирана вырос на 86 процентов

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Экспорт губчатого железа за первые 11 месяцев 2019 года вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 942 000 тонн.

Статистические таблицы Ассоциации производителей стали Ирана показывают, что 11-месячные показатели производства губчатого железа в 2019 году указывают на производство 25 миллионов и 449 тысяч тонн, что на пять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Иран является вторым по величине производителем губчатого железа после Индии, но в настоящее время является десятым по величине производителем стали в мире.

В этом году должен быть запущен проект по производству двух миллионов тонн губчатого железа в Кермане (связан с Butia Iranian Steel Company).

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