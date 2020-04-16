Экспорт губчатого железа из Ирана вырос на 86 процентов

Статистические таблицы Ассоциации производителей стали Ирана показывают, что 11-месячные показатели производства губчатого железа в 2019 году указывают на производство 25 миллионов и 449 тысяч тонн, что на пять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Иран является вторым по величине производителем губчатого железа после Индии, но в настоящее время является десятым по величине производителем стали в мире.

В этом году должен быть запущен проект по производству двух миллионов тонн губчатого железа в Кермане (связан с Butia Iranian Steel Company).