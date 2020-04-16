16 апр. 2020 г., 22:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83753730
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Россия сделала акцент на продолжающихся усилиях по снятию санкций с Ирана

Россия сделала акцент на продолжающихся усилиях по снятию санкций с Ирана

Москва, 16 апреля, ИРНА - Говоря об усилиях России по отмене односторонних санкций в отношении Ирана и создания кампании в этой связи, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва будет продолжать это делать.

В телефонном разговоре с послом Ирана в России Каземом Джалали Сергей Рябков отметил, что Москва поддерживает развитие сотрудничества в рамках многосторонних форматов с Ираном и в связи с этим позволяет создать новые форматы, такие как «БРИКС Плюс».

Стороны обсудили важные двусторонние, региональные и международные вопросы.

Высоко оценивая помощь России Ирану перед лицом борьбы с коронавирусом, посол Ирана заявил, что инициатива президента России Владимира Путина по созданию зеленого коридора была эффективной в условиях односторонних санкций США.

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