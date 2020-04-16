Россия сделала акцент на продолжающихся усилиях по снятию санкций с Ирана

В телефонном разговоре с послом Ирана в России Каземом Джалали Сергей Рябков отметил, что Москва поддерживает развитие сотрудничества в рамках многосторонних форматов с Ираном и в связи с этим позволяет создать новые форматы, такие как «БРИКС Плюс».

Стороны обсудили важные двусторонние, региональные и международные вопросы.

Высоко оценивая помощь России Ирану перед лицом борьбы с коронавирусом, посол Ирана заявил, что инициатива президента России Владимира Путина по созданию зеленого коридора была эффективной в условиях односторонних санкций США.