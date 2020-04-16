16 апр. 2020 г., 21:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83753707
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Замминистра энергетики: мощность электростанции в Иране достигла 83 500 мегаватт

Замминистра энергетики: мощность электростанции в Иране достигла 83 500 мегаватт

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Заместитель министра энергетики Хомаюн Хаэри сказал, что мощность электростанции в стране достигла 83,500 мегаватт за счет эксплуатации электростанции Паранд.

«После эксплуатации этого блока с добавлением трех паровых блоков к 6 газовым блокам (путем подключения одного парового блока к двум газовым блокам) 460 МВт дополнительной мощности было обеспечено в трех паровых блоках электростанции без дополнительного расхода топлива», - сказал он.

«С добавлением всех трех паровых блоков, каждый мощностью 160 МВт, к существующей мощности электростанции Паранд было добавлено 480 МВт, и теперь на этой электростанции имеется мощность 1503 МВт», - отметил он.

«Добавление этих трех блоков экономит 850 млн. кубических метров газа в год, потому что вместо потребления топлива горячий газ из выходов газовых турбин используется для производства паровых блоков», - добавил он.

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