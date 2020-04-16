16 апр. 2020 г., 17:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83753546
0 Persons

Выдающийся иракский мулла призвал мировых ученых выступить против санкций против Ирана

Выдающийся иракский мулла призвал мировых ученых выступить против санкций против Ирана

Багдад, 16 апреля, ИРНА - Глава комитета улемов при кабинете министров Ирака шейх Халед аль-Мулла призвал всех религиозных ученых и лидеров объединиться, чтобы выступить против санкций США против иранского народа.

«В связи со священным месяцем Рамадан я призываю всех шиитских и суннитских ученых и другие религии, включая христианство, протестовать и объединиться, чтобы выступить против жестких санкций США против иранского правительства и народа», - отметил он.

Он добавил, что из-за угрозы коронавируса и предупреждений не собираться в это конкретное время предлагается организовать митинг через киберпространство и социальные сети.

Халед аль-Мулла подчеркнул, что многие религиозные деятели в Соединенных Штатах и Европе, которые согласны с нами в этом гуманитарном призыве, могут принять участие в этом митинге протеста, чтобы голоса религиозных ученых были услышаны миром.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 16 =