Выдающийся иракский мулла призвал мировых ученых выступить против санкций против Ирана

«В связи со священным месяцем Рамадан я призываю всех шиитских и суннитских ученых и другие религии, включая христианство, протестовать и объединиться, чтобы выступить против жестких санкций США против иранского правительства и народа», - отметил он.

Он добавил, что из-за угрозы коронавируса и предупреждений не собираться в это конкретное время предлагается организовать митинг через киберпространство и социальные сети.

Халед аль-Мулла подчеркнул, что многие религиозные деятели в Соединенных Штатах и Европе, которые согласны с нами в этом гуманитарном призыве, могут принять участие в этом митинге протеста, чтобы голоса религиозных ученых были услышаны миром.