16 апр. 2020 г., 17:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83753531
0 Persons

Мазандаран заработал 2 млн. долларов на туристах

Мазандаран заработал 2 млн. долларов на туристах

Сари, 16 апреля, ИРНА - Генеральный директор по культурному наследию, ремеслам и туризму Мазандарана Сейфолла Фарзане сказал, что в прошлом году Мазандаран получил доход в размере около 2 млн. долларов от туризма.

«Доходы достигнуты въездом туристов и экспортом изделий кустарного промысла, которые, несмотря на серьезные ограничения, выросли значительно больше, чем в прошлом», - сказал он.

По его словам, присутствие иностранных туристов способствовало увеличению валютных доходов провинции.

«Продажи ремесленных изделий на внутреннем рынке за первые 11 месяцев 2019 года составили более 122 млрд риалов, а также челночная торговля изделиями кустарного промысла из провинции Мазандаран достиг более 2 миллионов долларов», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 6 =