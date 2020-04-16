Мазандаран заработал 2 млн. долларов на туристах

«Доходы достигнуты въездом туристов и экспортом изделий кустарного промысла, которые, несмотря на серьезные ограничения, выросли значительно больше, чем в прошлом», - сказал он.

По его словам, присутствие иностранных туристов способствовало увеличению валютных доходов провинции.

«Продажи ремесленных изделий на внутреннем рынке за первые 11 месяцев 2019 года составили более 122 млрд риалов, а также челночная торговля изделиями кустарного промысла из провинции Мазандаран достиг более 2 миллионов долларов», - добавил он.