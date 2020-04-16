Посол Ирана подчеркнул необходимость укрепления экономического сотрудничества с Туркменистаном

Голамаббас Арбаб Халес в ходе встречи с членами Организационного пограничного комитета Хорасан Разави в Мешхеде отметил, что необходимо развивать и наращивать транзитное сотрудничество между двумя странами в железнодорожном и автомобильном секторах, а также устранять существующие препятствия и ограничения.

Объясняя отношения между двумя странами в различных политических, экономических и культурных областях, особенно важность сотрудничества в области транзита, энергетики и развития культурного сотрудничества, посол подчеркнул необходимость создания потенциала и обмена мнениями и всесторонних консультаций между Ираном и Туркменистаном.

«Посольство Ирана в Ашхабаде полностью готово к дальнейшему расширению отношений между двумя странами, особенно в различных экономических сферах, и использованию потенциальных возможностей в этом секторе», - добавил он.

«У иранских и туркменских властей есть общее желание углубить двусторонние отношения в различных областях и создать необходимые условия», - продолжил он.

По его словам, возможности Ирана, особенно в приграничных провинциях в различных областях промышленности, строительства, сельского хозяйства, науки, экспорта технических и инженерных услуг и современной науки и техники, могут стать фоном для укрепления существующего сотрудничества между двумя странами.