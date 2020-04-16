Мечеть Тарихане стала самой посещаемой иностранными туристами в Дамгане

Как отметил чиновник, историческая мечеть Тарихане эпохи Сасанидов, в 2019 году приняла 635 иностранных туристов.

«В прошлом году 2100 иностранных туристов из 23 стран, включая Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Финляндию, Ирак, Южную Корею, Турцию, Австрию, Чехию, Таджикистан, Канаду, Швейцарию, Данию, Индию, Австралию, Японию, Польши, Китая, Великобритании, Таиланда, России и Бельгии посетили Дамган», - сказал он.

«В прошлом году местные и иностранные туристы посетили 490000 туристических и исторических объяктов в Дамгане», - добавил он.

По его словам, туристы больше всего посетили историческую мечеть, Чешме Али, мечеть Джаме, Хесар Хилл, Пир Аламдар, Соленое озеро пустыни Хадж Али Голи и Дом Лотфи.