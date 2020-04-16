16 апр. 2020 г., 16:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83753494
0 Persons

Зариф: Иран и Китай осудили незаконные санкции США

Зариф: Иран и Китай осудили незаконные санкции США

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - В своем сообщении в Twitter в четверг министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, сослался на телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И объявил, что обе стороны осудили незаконные санкции США.

«Мне очень приятно снова поговорить со старым другом министром иностранных дел Китая Ван И. Мы обсудили вопросы, представляющие общий интерес, включая борьбу с коронавирусом, углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, а также мир и стабильность в Афганистане. Я поблагодарил Китай за отправку медпомощи, и осудили незаконные санкции США, которые являются основным препятствием для усилий Ирана по борьбе с коронавирусом», - написал он.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =