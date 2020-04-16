Зариф: Иран и Китай осудили незаконные санкции США

«Мне очень приятно снова поговорить со старым другом министром иностранных дел Китая Ван И. Мы обсудили вопросы, представляющие общий интерес, включая борьбу с коронавирусом, углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, а также мир и стабильность в Афганистане. Я поблагодарил Китай за отправку медпомощи, и осудили незаконные санкции США, которые являются основным препятствием для усилий Ирана по борьбе с коронавирусом», - написал он.