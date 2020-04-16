Коронавирус не прерывает деятельность Южного Парса

«Через два месяца после вспышки заболевания в стране, когда было объявлено о создании национального штаба борьбы с коронасирусом, деятельность по проектам возобновилась 11 апреля, и это решение, несомненно, было принято в результате экспертных исследований и обзоров», - сказал он.

«Исполнительная деятельность по этим проектам будет возобновлена, как и в прошлом, в строгом соответствии с протоколами по безопасности и гигиене труда, объявленными Управлением по охране труда для предотвращения распространения коронавируса», - добавил он.