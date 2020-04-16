16 апр. 2020 г., 14:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83753326
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Коронавирус не прерывает деятельность Южного Парса

Коронавирус не прерывает деятельность Южного Парса

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Генеральный директор Нефтегазовой компании «Парс» Мохаммад Мешкинфам подчеркнул необходимость одновременного управления профилактикой коронавируса и продолжения исполнительной деятельности завершаемых проектов Южного Парса.

«Через два месяца после вспышки заболевания в стране, когда было объявлено о создании национального штаба борьбы с коронасирусом, деятельность по проектам возобновилась 11 апреля, и это решение, несомненно, было принято в результате экспертных исследований и обзоров», - сказал он.

«Исполнительная деятельность по этим проектам будет возобновлена, как и в прошлом, в строгом соответствии с протоколами по безопасности и гигиене труда, объявленными Управлением по охране труда для предотвращения распространения коронавируса», - добавил он.

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