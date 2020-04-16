16 апр. 2020 г., 14:17
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News Code: 83753319
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Рухани открыл четыре крупных проекта по водоснабжению и электроснабжению

Рухани открыл четыре крупных проекта по водоснабжению и электроснабжению

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Президентом Ирана Хасаном Рухани были открыты четыре крупных проекта в области водоснабжения и электроснабжения с инвестициями более двух тысяч миллиардов туманов в провинции Тегеран.

В четверг утром Хасан Рухани издал приказ о начале работы четырех крупных проектов в секторе водоснабжения и электроснабжения в Паранде, Исламшахре, Сафадаште и Малларде (провинция Тегеран).

«Паровой агрегат электростанции в Паранде и три станции очистки сточных вод в Исламшахре, Сафадашт и Маллард - это четыре проекта, которые вводились в эксплуатацию», - добавил он.

Инвестиции в эти проекты составляют 2800 миллиардов туманов.

«Великая нация Ирана и все частные, государственные компании, рабочие и инженеры продолжают участвовать в экономической деятельности и строительных работах в стране, несмотря на то, что они находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом», - заключил он.

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