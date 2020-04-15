Экспорт живого поголовья скота в Иране увеличится на 10 млн.

В эксклюзивном интервью ИРНА в среду Мансур Поуриян отметил, что увеличение поголовья скота в стране является новым рекордом благодаря соответствующему количеству осадков в текущем году благоприятным погодным условиям.

«При правильном планировании увеличение рождаемости легких животных (овец и коз) в стране приведет к балансу цен на красное мясо», - заявил он.

«Цена баранины не должна превышать 700 риалов из-за затрат на производство и обслуживание, но сейчас это не так, и это затрагивает как производителей, так и потребителей», - сказал он.

«К концу весеннего сезона поголовье крупного рогатого скота (крупный рогатый скот и телята) достигнет с 9,5 до 11,5 млн голов, а численность буйволов вырастет с 220 000 до 370 000 голов, что является рекордным показателем для поголовья скота в стране», - добавил он.

«Чтобы предотвратить потери фермеров, необходимо экспортировать излишки скота, что, к сожалению, невозможно из-за приостановки экспорта в связи с вспышкой коронавируса», - продолжил он.

«В настоящее время около одного миллиона голов скота и 300 000 голов тяжелого скота находятся в избытке, а с окончанием сезона размножения весной количество избыточных потребностей возрастет», - пояснил он.