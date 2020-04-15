Посол Швейцарии в Иране высоко оценил деятельность Красного Полумесяца Ирана в борьбе с коронавирусом

Посол Швейцарии Маркус Лейтнер сказал об этом на встрече с президентом Общества Красного Полумесяца Каримом Хеммати. «Швейцарские компании, работающие в Иране, которые активно работают в финансовом секторе и отправляют медицинское оборудование, готовы сотрудничать с Иранским Красным Полумесяцем, поэтому объявите свой список заявок и предметы, которые необходимы, чтобы передать этим компаниям для поставки», - отметил он.

Говоря о деятельности швейцарского финансового канала, посол Швейцарии в Иране сказал, что Этот финансовый канал имеет специальную деятельность в двух областях.

«Во-первых, это присутствие швейцарских медицинских компаний в Иране, которые работают в области фармацевтики, медицинского оборудования и продуктов питания и могут импортировать необходимые предметы в Иран в этих областях», - указал он.

«Во-вторых, это относится к переводу иранских денег в швейцарские банки с тем, чтобы требуемые Ираном покупки могли быть сделаны на эти деньги. Этот канал был создан не для гуманитарной помощи, а как канал для удовлетворения потребностей Ирана в гуманитарных целях», - пояснил он.

Карим Хеммати также, подчеркнул, что, «несмотря на все проблемы, вызванные санкциями, мы смогли преодолеть эту болезнь. Мы готовы поделиться опытом наших ученых в области болезни COVID-19 с университетом и швейцарскими научно-исследовательскими центрами».