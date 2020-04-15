15 апр. 2020 г., 22:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83752670
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Аракчи провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой

Аракчи провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым.

Во время телефонного разговора Аракчи отметил, что Тегеран Уважает территориальную целостность Азербайджанской Республики, заявив, что Исламская Республика Иран выступает против любых действий, которые могут спровоцировать конфликт между двумя соседними странами — Азербайджаном и Арменией.

Он опроверг информацию о перевозке грузовиков с иранскими номерами топливо, сырье и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана.

Аракчи также выразил благодарность и признательность азербайджанской стороне за оказание гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, отметив, что несмотря на закрытие границ в период пандемии, между двумя странами осуществлялись грузоперевозки, а также транзитные перевозки.

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