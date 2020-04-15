Вратарь сборной Ирана получил звание героя Азиатского чемпионата мира

Номинированный Азиатской конфедерацией футбола (АФК) Бейранванд вошел в историю мирового футбола в качестве героя Азиатского чемпионата мира.

Бейранванд соперничал за титул героя чемпионата с Пак Чжи Суном (Республика Корея), Сами аль-Джабером (Саудовская Аравия), Тимом Кэхиллом (Австралия) и Кейсуке Хондой (Япония). Победитель был выбран экспертной комиссией по результатам общественного голосования.

Вратарь национальной сборной Ирана по футболу, вошел в пятерку претендентов на звание лучшего футболиста Азии, блестяще отразив пенальти Криштиану Роналду, нападающего сборной Португалии и обладателя пяти «Золотых мячей» ФИФА.

