15 апр. 2020 г., 21:07
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News Code: 83752628
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МИД Ирана назвал прекращение финансирования ВОЗ преступлением против человечества

МИД Ирана назвал прекращение финансирования ВОЗ преступлением против человечества

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — В самый неподходящий момент и разгар борьбы с глобальной катастрофой Соединенные Штаты внезапно накажут единственного глобального координатора здравоохранения, что равнозначно безответственности и преступлению против человечества. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя прекращение финансирования Всемирной организации здравоохранения со стороны США.

"Мусави выразил обеспокоенность по поводу решения президента США (Дональда Трампа) прекратить бюджет Всемирной организации здравоохранения и финансовую помощь Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), особенно в разгар кризиса с коронавирусом и решительно осудил этот шаг", следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского МИД.

"При этом он назвал это решение еще одним шагом к ослаблению многосторонности и международных институтов со стороны правительства США", отмечается в документе.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал прекращение финансирования ВОЗ со стороны США во время пандемии коронавируса позором для Вашингтона, как и оказание максимального давления на Иран.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что ВОЗ не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности, сообщив, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения.

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