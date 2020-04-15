МИД Ирана назвал прекращение финансирования ВОЗ преступлением против человечества

"Мусави выразил обеспокоенность по поводу решения президента США (Дональда Трампа) прекратить бюджет Всемирной организации здравоохранения и финансовую помощь Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), особенно в разгар кризиса с коронавирусом и решительно осудил этот шаг", следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского МИД.

"При этом он назвал это решение еще одним шагом к ослаблению многосторонности и международных институтов со стороны правительства США", отмечается в документе.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал прекращение финансирования ВОЗ со стороны США во время пандемии коронавируса позором для Вашингтона, как и оказание максимального давления на Иран.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что ВОЗ не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности, сообщив, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения.