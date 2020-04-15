15 апр. 2020 г., 18:25
Journalist ID: 2390
News Code: 83752481
1 Persons

Tags

Перерабатывающая мощность НПЗ «Звезда Персидского залива» увеличится на 60 тыс. баррелей в день

Перерабатывающая мощность НПЗ «Звезда Персидского залива» увеличится на 60 тыс. баррелей в день

Тегеран, 15 апреля, ИРНА – Перерабатывающая мощность НПЗ «Звезда Персидского залива» с 420 тыс. баррелей увеличится до 480 тыс. баррелей в день до середины сентября 2020 года. Об этом сообщил генерельный директор НПЗ «Звезда Персидского залива» Мохаммад Али Давар.

Он отметил, что с дополнением оборудований НПЗ и перерабатывающей мощности увеличится объем добычи продуктов.
«45 млн. литров бензина и 17 млн. литров газойля в день производятся в НПЗ «Звезда Персидского залива»», заявил он, отметив, что с увеличением перерабатывающей мощности объем производства бензина и газойля составляет 54 и 20 млн. литров в день, соответственно.
НПЗ «Звезда Персидского залива» является крупнейшим в мире предприятием по переработке газового конденсата. С запуском третьего участка НПЗ «Звезда Персидского залива» в феврале 2019 года объем производства бензина Евро-5 увеличился с 24 млн. до 45 млн. литров в сутки, дизельного топлива — с 8 млн. до 12 млн. литров в сутки. НПЗ также производит 2 млн. литра авиакеросина в сутки.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =