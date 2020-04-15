В Иране представлен аппарат по дистанционному обнаружению коронавируса

Салами на специально организованном мероприятии по представлению нового аппарата заявил, что это достижение уникально и оборудование было разработано специалистами военизированного народного ополчения "Басидж".

"Создавая магнитное поле, устройство способно обнаружить каждый случай заражения коронавирусом в радиусе 100 метров на прилегающей территории", указал он.

"Когда антенна устройства направлена на определенное место, она обнаружит загрязненное пятно в течение примерно 5 секунд", сказал Салами, отметив, что одним из больших преимуществ устройства является то, что коронавирусная диагностика больше не требует анализа крови, так как интеллектуальный детектор может удаленно идентифицировать тех, кто заражен COVID-19.

"Результаты тестов в больницах показывают, что устройство имеет 80-процентную точность, и обновленные версии, которые, как мы надеемся, смогут обнаруживать все виды вирусов", указал он.