15 апр. 2020 г., 17:02
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News Code: 83752380
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В Иране будет запущено 18 проектов в горнодобывающей отрасли

В Иране будет запущено 18 проектов в горнодобывающей отрасли

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — В текущем году иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) в Иране будут введены в эксплуатацию 18 проектов в горнодобывающей отрасли в размере 2,563 миллиарда долларов.

Согласно статистике организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO), 33% из этих проектов будет в области стали, а доля меди, линий электропередачи в шахтах и строительства дорог в шахтах составляет по 15%.

Крупнейший проект — производство стальной заготовки мощностью 1,2 млн тонн в год и общей стоимостью $571 млн в провинции Хормозган на юге Ирана будет реализован металлургическим заводом "South Kaveh steel company".

Остальные проекты расположены в 12 субъектах страны, в том числе в провинциях Семнан, Восточный Азербайджан, Хорасан Разави, Керман, Фарс и др.

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