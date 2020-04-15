В Иране будет запущено 18 проектов в горнодобывающей отрасли

Согласно статистике организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO), 33% из этих проектов будет в области стали, а доля меди, линий электропередачи в шахтах и строительства дорог в шахтах составляет по 15%.

Крупнейший проект — производство стальной заготовки мощностью 1,2 млн тонн в год и общей стоимостью $571 млн в провинции Хормозган на юге Ирана будет реализован металлургическим заводом "South Kaveh steel company".

Остальные проекты расположены в 12 субъектах страны, в том числе в провинциях Семнан, Восточный Азербайджан, Хорасан Разави, Керман, Фарс и др.