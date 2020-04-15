Отмена санкций США помогает Ирану бороться с коронавирусом

Он в интервью ИРНА назвал распространение коронавируса серьезной угрозой для человеческого общества, подчеркнув необходимость коллективного сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

«Продолжение такой политики со стороны США приведет к смерти невинных людей», добавил он.

Он назвал политику администрации Дональда Трампа в отношении Ирана неприемлемой.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.