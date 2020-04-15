Министр нефти Ирана сообщил об открытии 17 новых нефтехимических заводов в текущем году

«3 из 17 заводов производят 10 млн. тонн нефтехимического сырья», заявил иранский министр на 17-м заседании комитета «Скачка производства».

По его словам, объем добычи газа на общем месторождении «Южный Парс» в иранском 1399 года (закончится 21 марта 2021 года) достигнет 750 млн. кубометров в день.

«Объем добычи газа в этом году увеличится до 1 млрд. кубометров в день», добавил Зангане, назвав это большим рекордом в стране.

Иранский министр нефти заявил, что работа продолжается в таких общих месторождениях, как Гарб-э Карун, Азар, Пайедар Гарб и Южный Парс.

Зангане также сообщил о бурении первой скважины в рамках 11-го участка месторождении «Южный Парс» в иранском 1399 году.