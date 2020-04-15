В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 49 тыс. человек

"За последние сутки выявлены 1512 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 76389 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 94 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4777 человека.
"3643 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 49933 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 76389, летальных исходов — на 4777, зафиксированы 49933 случая выздоровления. Об этом сообщил в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
"За последние сутки выявлены 1512 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 76389 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
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