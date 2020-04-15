15 апр. 2020 г., 13:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83752002
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Генсек туркменов Ирака осудил санкции США против Ирана

Генсек туркменов Ирака осудил санкции США против Ирана

Багдад, 15 апреля. ИРНА — Генеральный секретарь туркменов Ирака Джасим Мухаммед Джафар осудил антииранские санкции США против Ирана, назвав продолжение ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса геноцидом и непростительным преступлением.

В беседе ИРНА Джасим Мухаммед Джафар заявил, что иранские дети и женщины страдают от нехватки продовольствия и лекарств, отметив, что Борьба с иранскими властями и санкции однозначно борьбе с народом Ирана. "Такие экономические войны являются одними из международных преступлений против ООН и ее стран-членов", сказал Мухаммед Джафар

Он подчеркнул, что страны и правительства мира в нынешних обстоятельствах, в которых коронавирус угрожает всему человечеству, должны оказать давление на США, чтобы снять осаду, навязанную иранской нации.

По последним данным на 14 апреля число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 74877, летальных исходов — на 4683, зафиксированы 48129 случаев выздоровления.

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