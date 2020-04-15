Хатами: Иранская армия готова противостоять любой угрозе

"Армия Исламской Республики Иран будет искренне выслушивать главнокомандующего вооруженными силами (аятоллу Али Хаменеи) всякий раз, когда это необходимо", заявил Хатами в своем послании по случаю Дня армии Ирана, который отмечается 17 апреля.

"Сегодня с точки зрения оборудования, персонала, обучения и дизайна иранская армия, несомненно, является одной из самых подготовленных армий в мире", подтвердил он.

По его словам, иранские военные всегда готовы оказывать помощь гражданам во время кризисов в стране, таких как наводнения, землетрясения или пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов погибли более 48 тысяч военных иранской армии.