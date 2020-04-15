15 апр. 2020 г., 13:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83751952
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Хатами: Иранская армия готова противостоять любой угрозе

Хатами: Иранская армия готова противостоять любой угрозе

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Армия Исламской Республики Иран внимательно следит за событиями в регионе и мире, и готова противостоять любой угрозе. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Армия Исламской Республики Иран будет искренне выслушивать главнокомандующего вооруженными силами (аятоллу Али Хаменеи) всякий раз, когда это необходимо", заявил Хатами в своем послании по случаю Дня армии Ирана, который отмечается 17 апреля.

"Сегодня с точки зрения оборудования, персонала, обучения и дизайна иранская армия, несомненно, является одной из самых подготовленных армий в мире", подтвердил он.

По его словам, иранские военные всегда готовы оказывать помощь гражданам во время кризисов в стране, таких как наводнения, землетрясения или пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов погибли более 48 тысяч военных иранской армии.

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