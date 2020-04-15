Американский сенатор подверг критике санкции США в отношении Ирана

Он предупредил о смерти невинных людей в Иране из-за продолжения нынешней политики администрации Дональда Трампа.

Мёрфи входит в число 10 сенаторов-демократов, которые в прошлом месяце написали письмо Трампу о санкциях. В письме они призвали американского президента заверить, что Иран и Венесуэла могут импортировать медикаменты на фоне пандемии коронавируса.

«Наши санкции в настоящее время не допускают этому (импорт медикаментов – ред.)», заявил журналистам американский сенатор во вторник.

«Запомните, если мы не победим этот вирус там, мы не сможем победить его здесь, потому что коронавирус не знает границы», добавил он.

Напомним, Мёрфи встретился с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в феврале текущего года.