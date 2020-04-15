Беженцы, зараженные коронавирусом в Иране лечатся бесплатно, заявил Рухани

"Врачи, медсестры и все медицинский персонал в Иране круглосуточно прилагают все усилия, чтобы предоставлять услуги пациентам, зараженным коронавирусом", сказал президент.

Президент Рухани высоко оценил успехи Ирана в борьбе с коронавирусом, отметив, что с иностранными гражданами, зараженными новым типом коронавируса следует обращаться в иранских больницах бесплатно.

Он также отметил, что в сегодня уже дефицита респираторных масок типа N95, защитных костюмов и препаратов для борьбы с коронавирусом нет.

По последним данным на 14 апреля число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 74877, летальных исходов — на 4683, зафиксированы 48129 случаев выздоровления.