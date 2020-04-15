15 апр. 2020 г., 10:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83751569
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Послы Ирана и Кувейта в России обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах

Послы Ирана и Кувейта в России обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах

Москва, 15 апреля. ИРНА — Послы Ирана и Кувейта Казем Джалали Абдулазиз аль-Адвани обсудили по телефону иранскую инициативу по безопасности в районе Ормузского пролива, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранской дипмиссии.

"Инициатива Ирана по безопасности в районе Ормузского пролива — всеобъемлющий план во всех областях политики, безопасности, экономики, общества, культуры и истории", сказал Джалали.

Стороны также обсудили распространение пандемии коронавируса по всему миру, подтвердив необходимость сотрудничества всех стран по борьбе с COVID-19.

Посол Кувейта, в свою очередь, отметил, что в нынешних сложных обстоятельствах, связанных с кризисом коронавируса, политические разногласия не должны причинять вреда простым людям, и Кувейт, учитывая историю его дружбы с Ираном, пытается оказать помощь Тегерану справиться с пандемией.

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