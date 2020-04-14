Дистанционные курсы русского языка для иранских студентов открыли в вузе Северной Осетии

"СОГУ и Университет им. Алламе Табатабаи (Иран) реализуют первую совместную онлайн-образовательную программу. Факультет русской филологии подготовил серию бесплатных дистанционных семинаров для студентов иранского вуза-партнера. К первому вебинару подключились более 50 слушателей", - сказал собеседник агентства.

Онлайн-программа включает преподавание по четырем направлениям: Русская классическая литература в контексте мировой культуры; История русского литературного языка; Активные процессы современного русского языка; Русская детская литература: от истоков к современности.

Ранее Центр иранской культуры и языка фарси СОГУ организовал дистанционные курсы по изучению персидского языка. Изучать фарси могут все желающие.

С 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном, в частности, с Университетом им. Алламе Табатабаи. Реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение"). Выпускники получат двойные дипломы. Впервые в 2020 году выделили 10 бюджетных мест.