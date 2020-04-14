Мэры Тегерана Сеула обсудили борьбу с коронавирусом

"Ситуация с коронавирусом в Иране улучшилась по сравнению с первых дней вспышки пандемии в стране. Число случаев заряжения и жертв коронавирусной инфекции в стране также сократилось в последние дни", сказал Ханачи.

Он также выразил благодарность властям Южной Кореи за оказание гуманитарной и медицинской помощи Ирану для борьбы с коронавирусом.

Мэр Сеула, в свою очередь, указал на односторнние санкции США против иранского народа, мешающие стране бороться c коронавирусом, заявив, что Южная Корея хорошо понимает ситуацию Ирана в условиях санкции, и внесла свой вклад, чтобы помочь Тегерану в этом отношении.

По последним данным на 14 апреля число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 74877, летальных исходов — на 4683, зафиксированы 48129 случаев выздоровления.