14 апр. 2020 г., 17:48
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News Code: 83751079
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Впервые за месяц число жертв от коронавируса опустился ниже 100 человек

Впервые за месяц число жертв от коронавируса опустился ниже 100 человек

Тегеран, 14 апреля. ИРНА — "Даже гибель одного человека – это много. Но хочу отметить, что в первый раз за месяц этот показатель опустился ниже 100 человек", сообщил в своем Instagram министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

"За минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 98 человек. В первый раз за месяц этот показатель опустился ниже 100 человек", сказал министр.

"Борьба с коронавирусной инфекции COVID-19 в стране проходит хорошо, и в большинстве провинций у нас ситуация лучше, чем месяц назад", сказал Намаки.

Он также добавил, что число о обращений пациентов с коронавирусом в больницы за медицинской помощью в Иране значительно сократилось.

По последним данным на 14 апреля число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 74877, летальных исходов — на 4683, зафиксированы 48129 случаев выздоровления.

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