Впервые за месяц число жертв от коронавируса опустился ниже 100 человек

"За минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 98 человек. В первый раз за месяц этот показатель опустился ниже 100 человек", сказал министр.

"Борьба с коронавирусной инфекции COVID-19 в стране проходит хорошо, и в большинстве провинций у нас ситуация лучше, чем месяц назад", сказал Намаки.

Он также добавил, что число о обращений пациентов с коронавирусом в больницы за медицинской помощью в Иране значительно сократилось.

По последним данным на 14 апреля число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 74877, летальных исходов — на 4683, зафиксированы 48129 случаев выздоровления.