Лидеры ЕАЭС призвали прекратить торговые войны в мире в условиях пандемии

"Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права", - отмечается в документе.

Лидеры стран ЕАЭС подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы по устранению последствий пандемии коронавируса.

"Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что члены ЕАЭС твердо убеждены, что борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.