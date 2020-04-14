14 апр. 2020 г., 15:45
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News Code: 83750931
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Лидеры ЕАЭС призвали прекратить торговые войны в мире в условиях пандемии

Лидеры ЕАЭС призвали прекратить торговые войны в мире в условиях пандемии

Москва, 14 апреля. ИРНА — Лидеры стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) призвали все государства в условиях пандемии коронавируса прекратить вооруженные конфликты, а также односторонние санкции и торговые войны. Об этом как передает ТАСС говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕАЭС, прошедшего в формате видеоконференции.

"Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права", - отмечается в документе.

Лидеры стран ЕАЭС подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы по устранению последствий пандемии коронавируса. 

"Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что члены ЕАЭС твердо убеждены, что борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

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