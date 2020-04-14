МККК выразил поддержку Ирану в борьбе с коронавирусом

Маурер выразил сочувствие всем, кто потерял своих близких из-за коронавируса в Иране, отметив, что международный комитет Красного Креста прилагает свои усилия для поддержки Ирана в эти трудные дни.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 74877, летальных исходов — на 4683, зафиксированы 48129 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.