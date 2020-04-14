Экспорт стали из Ирана вырос на 42%

Согласно статистике иранской ассоциации производителей стали, экспорт стальных слитков (блюм) за 11 месяцев прошлого 1398 года вырос на 52% и достиг 4,441 млн тонн, — против 2,930 млн тонн в 1397 году.

Металлургические предприятия Ирана за данный период увеличили экспорт стального сляба на 23% по сравнению с тем же периодом годом, поставив за рубеж 1,910 млн тонн стального сляба.

На сегодняшний день Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире, и ожидается, что до 2025 года, увеличив объем производства до 55 млн тонн в год займет 7-е место.