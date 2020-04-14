Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса

"Я бы предостерег от попыток политизировать тему коронавируса – а это не только в отношении ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Я бы все-таки сейчас сконцентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии, ее распространения, по минимизации ущерба – прежде всего, здоровью и жизни людей", - сказал Лавров в видеоинтервью российским и зарубежным СМИ.

По словам российского министра, ВОЗ продолжает играть "важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией", что нашло отражение в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита "группы двадцати".

Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что может вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп критиковал обе организации за то, что они, по его мнению, вредят интересам США. В частности, по мнению Трампа, ВТО способствовала "нечестным" торговым действиям Китая против США, а ВОЗ "была слишком сосредоточена на Китае", хотя получает львиную долю финансирования от США. В связи с этим Трамп обещал пересмотреть финансирование ВОЗ.