Производство стального слитка увеличится до 3,2 млн. тонн в Иране

Ожидается, что 4 компании по производству стали будут введены в эксплуатацию в провинциях Фарс, Хузестан, Восточный Азербайджан и Южный Хорасан.
25 млн. тонн стали была произведена в Иране в прошлом 1398 году. Ожидается, что объем производства стали в стране превысит 30 млн. тонн в текущем году.
Иран занимает 10-е место по производству стали в мире.
Тегеран, 14 апреля, ИРНА – По прогнозу Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) будут добавлены 3,2 млн. тонн к потенциалу страны в производстве стального слитка в этом году.
Ожидается, что 4 компании по производству стали будут введены в эксплуатацию в провинциях Фарс, Хузестан, Восточный Азербайджан и Южный Хорасан.
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