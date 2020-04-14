14 апр. 2020 г., 13:45
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News Code: 83750690
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Производство стального слитка увеличится до 3,2 млн. тонн в Иране

Производство стального слитка увеличится до 3,2 млн. тонн в Иране

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – По прогнозу Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) будут добавлены 3,2 млн. тонн к потенциалу страны в производстве стального слитка в этом году.

Ожидается, что 4 компании по производству стали будут введены в эксплуатацию в провинциях Фарс, Хузестан, Восточный Азербайджан и Южный Хорасан.
25 млн. тонн стали была произведена в Иране в прошлом 1398 году. Ожидается, что объем производства стали в стране превысит 30 млн. тонн в текущем году.
Иран занимает 10-е место по производству стали в мире.

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