Производство стального слитка увеличится до 3,2 млн. тонн в Иране

Ожидается, что 4 компании по производству стали будут введены в эксплуатацию в провинциях Фарс, Хузестан, Восточный Азербайджан и Южный Хорасан.

25 млн. тонн стали была произведена в Иране в прошлом 1398 году. Ожидается, что объем производства стали в стране превысит 30 млн. тонн в текущем году.

Иран занимает 10-е место по производству стали в мире.