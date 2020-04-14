14 апр. 2020 г., 12:48
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News Code: 83750542
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Российский эксперт назвал продолжение санкций против Ирана правительственным терроризмом

Российский эксперт назвал продолжение санкций против Ирана правительственным терроризмом

Москва, 14 апреля, ИРНА – Продолжение санкций США в отношении Ирана на фоне пандемии коронавируса является явным примером правительственного терроризма. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Россия — исламский мир» Шамиль Султанов.

«США продолжают совершать преступления против Ирана, поскольку коронавирус убивает десятки тысяч людей в разных странах мира», отметил он в интервью ИРНА.
Российский эксперт заявил, что все страны должны помогать друг другу в этой критической ситуации, но США не только не взаимодействуют, но и препятствуют сотрудничеству других стран в борьбе с коронавирусом.
По его словам, введение санкций против Ирана привело к увеличению ненависти мусульманских стран в отношении США.
«К сожалению, санкции превратились в принципиальную внешнюю политику США против стран с независимой политикой, в том числе, Иран и Россия», добавил Султанов.

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