Российский эксперт назвал продолжение санкций против Ирана правительственным терроризмом

«США продолжают совершать преступления против Ирана, поскольку коронавирус убивает десятки тысяч людей в разных странах мира», отметил он в интервью ИРНА.

Российский эксперт заявил, что все страны должны помогать друг другу в этой критической ситуации, но США не только не взаимодействуют, но и препятствуют сотрудничеству других стран в борьбе с коронавирусом.

По его словам, введение санкций против Ирана привело к увеличению ненависти мусульманских стран в отношении США.

«К сожалению, санкции превратились в принципиальную внешнюю политику США против стран с независимой политикой, в том числе, Иран и Россия», добавил Султанов.