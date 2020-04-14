В Иране открылась крупнейшая фабрика в Юго-Западной Азии по производству масок

Фабрика производит 3 млн. одноразовых и 100 тыс. медицинских масок N95 в день. Таким образом, производство медицинских масок увеличится на четверть в стране.

Завод основан при поддержке Исполнительного Штаба Директивы Имама Хомейни.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.