FIBA отметила прогресс женской сборной Ирана по баскетболу

"Всем известно, насколько сильна иранская мужская национальная команда по баскетболу, благодаря четырем победам Кубка Азии и многочисленным выступлениям на Чемпионате мира и Олимпийских играх. Это доказанный факт!", говорится в материале, опубликованном на сайте FIBA.

"Тем не менее, вам, возможно, придется следить за женской сборной Ирана, поскольку она улучшается с созданием женской профессиональной баскетбольной лиги", отмечается в нем.

Пятимесячная лига объединяет двенадцать профессиональных клубов Ирана, демонстрируя лучшие таланты страны. Двенадцать клубов разделены на две группы - А и В - и играют по 10 игр. Лучшие четыре из каждой группы затем переходят в плей-офф.

Лучшие две команды в этом сезоне — женщины Горган из группы А и Бахман Тегерана из группы В, которые прошли в финал.

Женская лига Ирана, несомненно, играет значительную роль в развитии женского баскетбола в стране.

Женская сборная Ирана до 16 лет впервые выступила на чемпионате Азии до 16 лет в Бангалоре, где заняла четвертое место. Команда U18 впервые выступив на чемпионате Азии до 1977 года. Они выиграли матчи против Сингапура и Гуама, заняв пятое место.

Сильная женская сборная Ирана по баскетболу на международной арене прошлых лет возвращается.

Только в августе прошлого года они вошли в историю, завоевав свою первую медаль, заняв третье место на женском чемпионате WABA в Аммане, Иордания.