Мэр города Киото выразил обеспокоенность по поводу антииранских санкций на фоне пандемии коронавируса

Напомним, что ранее 11 марта мэр иранского города Шираз направил мэрам городов-побратимов Шираза, и глава международных организаций, призвав выступить против антииранских санкций, мешающих старне бороться с пандемией коронавируса.

Дайсаку Кадокава отметил, что он обеспокоен по поводу распространения коронавируса в Иране из-за санкций США, отметив, что обстановка с распространением коронавируса в мире меняется не в лучшую сторону. При этом он подчеркнул, что мир должен объединиться в борьбе с коронавирусом.

По последним данным на 13 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 73303, летальных исходов — на 4585, зафиксированы 45983 случая выздоровления.