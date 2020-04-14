14 апр. 2020 г., 10:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83750272
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Мэр города Киото выразил обеспокоенность по поводу антииранских санкций на фоне пандемии коронавируса

Мэр города Киото выразил обеспокоенность по поводу антииранских санкций на фоне пандемии коронавируса

Шираз, 14 апреля. ИРНА — Мэр японского города Киото Дайсаку Кадокава направил послание мэру города Шираз Хейдару Эскандарпуру, в котором выразил обеспокоенность относительно продолжений санкций США против Ирана в условиях пандемии коронавируса (COVID-19).

Напомним, что ранее 11 марта мэр иранского города Шираз направил мэрам городов-побратимов Шираза, и глава международных организаций, призвав выступить против антииранских санкций, мешающих старне бороться с пандемией коронавируса.

Дайсаку Кадокава отметил, что он обеспокоен по поводу распространения коронавируса в Иране из-за санкций США, отметив, что обстановка с распространением коронавируса в мире меняется не в лучшую сторону. При этом он подчеркнул, что мир должен объединиться в борьбе с коронавирусом.

По последним данным на 13 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 73303, летальных исходов — на 4585, зафиксированы 45983 случая выздоровления.

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