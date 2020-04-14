Ученые из Ирана разработают тест-систему для выявления антител к коронавирусу

"Три инновационных компании в Иране работают над получением специфичного противокоронавирусного иммуноглобулина", сказал он, отметив, что иранские ученые уже близки к нахождению определенных классов специфических иммуноглобулинов, то есть, антитела к коронавирусу.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 13 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 73303, летальных исходов — на 4585, зафиксированы 45983 случая выздоровления.