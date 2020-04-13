14 апр. 2020 г., 00:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83749972
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Иранский дипломат: проблемы возвращения иранцев в Среднюю Азию решены

Иранский дипломат: проблемы возвращения иранцев в Среднюю Азию решены

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - После распространения коронавируса и отмены международных рейсов в Иран и наоборот некоторые иранские граждане, проживающие или путешествующие в страны Центральной Азии, столкнулись со многими трудностями при возвращении домой с воздушных маршрутов, что было решено иранским консульством в Актау, Казахстан.

Закрытие сухопутных и морских границ, отмена международных рейсов и запрет частных поездок, а также многочисленные ограничения, введенные в эти дни, создали много проблем для иранцев в регионе.

Между тем, некоторые водители грузовиков застряли между границами некоторых стран Центральной Азии, которые недавно вернулись в Иран усилиями генерального консульства Ирана в Актау и при сотрудничестве Каспийского морского пароходства.

До настоящего времени несколько иранских грузовиков и водителей, а также большое количество иранцев вернулись в Иран. Кроме того, там есть ряд других иранских водителей и выживших, для которых проводятся консультации и принимаются меры для их возвращения в страну Иран.

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