Американский империализм - более опасный вирус, чем коронавирус для человеческого общества: Рухани

В понедельник Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасу Мадуро заявил, что Иран и Венесуэла годами могли работать вместе, чтобы противостоять старому агрессивному вирусу США.

Говоря о планах и действиях Ирана по борьбе с вирусом, а также об успехах, достигнутых в области исследований и производства тестов для идентификации и других необходимых предметов, а также о возможностях страны в области больниц, медицинского оборудования и средств, Рухани отметил, что «Мы готовы передать опыт борьбы с коронавирусом в дружественную страну Венесуэлу».

Заявив, что сотрудничество между двумя странами должно продолжаться и что официальные лица Ирана и Венесуэлы должны работать вместе, чтобы правительства двух стран могли помогать друг другу, президент сказал: «Развитие сотрудничества и отношений между двумя странами, безусловно, пойдет на пользу двум великим нациям».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также выразил солидарность с иранским правительством и народом и высоко оценил успехи страны в борьбе с коронавирусом. «Иран и Венесуэла всегда были едины в своей борьбе против империализма», - сказал он.