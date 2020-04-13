Экспорт фруктов из Мазандарана в 2019 году достиг 200 000 тонн

Как отметил чиновник, этот показатель увеличился на 100% по сравнению с предыдущим годом.

«Из 200 000 тонн плодоовощной продукции 75% составляли цитрусовые и 25% - киви, которые экспортировались в Россию, Ирак, Индию, Оман, Катар, страны Каспийского моря и Афганистан», - добавил он.

Мазандаран, с 150 000 садовой пашни, занимает первое место по производству иранской продукции для садоводства.

В связи с этим, с выращиванием около 3 миллионов тонн цитрусовых и киви на 120 000 гектарах в Мазандаране, более половины этих двух продуктов выращивается в провинции.