13 апр. 2020 г., 20:02
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News Code: 83749813
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Экспорт фруктов из Мазандарана в 2019 году достиг 200 000 тонн

Экспорт фруктов из Мазандарана в 2019 году достиг 200 000 тонн

Ношахр, 13 апреля, ИРНА - Директор по садоводству Сельскохозяйственного джихада иранской провинции Мазандаран Хади Изади Амири сказал, что экспорт плодоовощной продукции из Мазандарана на севере Ирана в 2019 году достиг 98 000 тонн.

Как отметил чиновник, этот показатель увеличился на 100% по сравнению с предыдущим годом.

«Из 200 000 тонн плодоовощной продукции 75% составляли цитрусовые и 25% - киви, которые экспортировались в Россию, Ирак, Индию, Оман, Катар, страны Каспийского моря и Афганистан», - добавил он.

Мазандаран, с 150 000 садовой пашни, занимает первое место по производству иранской продукции для садоводства.

В связи с этим, с выращиванием около 3 миллионов тонн цитрусовых и киви на 120 000 гектарах в Мазандаране, более половины этих двух продуктов выращивается в провинции.

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