13 апр. 2020 г., 20:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83749808
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Медицинские услуги пациентам с коронавирусом в Иране бесплатны

Медицинские услуги пациентам с коронавирусом в Иране бесплатны

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - Глава Центра управления сетями Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Джафар Садег Табризи заявил, что медуслуги против коронавируса в европейских странах стоят 150 евро, а в США - 200 долларов за клиента.

«Министерство здравоохранения начало свою работу в форме Национальной мобилизации в первые дни вспышки по 6 основным направлениям», сказал чиновник.

Он перечислил телефонные консультации, создание отдельных центров для коронавируса, скрининг по телефону в качестве предпринятых действий Национального центра здравоохранения Министерства здравоохранения. Сельскому и кочевому населению была предоставлена обширная информация для телефонного консультирования, а также для вопросов профилактики.

По его словам, к настоящему времени скрининг прошли 70 миллионов человек, а 25 000 были направлены в отдельные центры.

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