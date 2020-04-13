Медицинские услуги пациентам с коронавирусом в Иране бесплатны

«Министерство здравоохранения начало свою работу в форме Национальной мобилизации в первые дни вспышки по 6 основным направлениям», сказал чиновник.

Он перечислил телефонные консультации, создание отдельных центров для коронавируса, скрининг по телефону в качестве предпринятых действий Национального центра здравоохранения Министерства здравоохранения. Сельскому и кочевому населению была предоставлена обширная информация для телефонного консультирования, а также для вопросов профилактики.

По его словам, к настоящему времени скрининг прошли 70 миллионов человек, а 25 000 были направлены в отдельные центры.