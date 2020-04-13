Будет введено в эксплуатацию 250 объектов в области энергетики в 2020 году в Иране

«Будут открыты девять крупных плотин, еще девять крупных плотин будут затоплены в разных провинциях страны, около 54 000 гектаров сельскохозяйственных угодий будут готовы к возделыванию благодаря строительству основных ирригационных и дренажных сетей, которые находятся в ведении Министерства энергетики», - отметил министр.

«Он упомянул об эксплуатации 9 очистных сооружений вод, 11 очистных сооружений сточных вод и обеспечении устойчивой питьевой воды 700 000 человекам в сельском населении страны в более чем 1400 деревнях», - указал он.

«В секторе электроэнергетики будут введены в эксплуатацию 12 тепловых электростанций мощностью более 2100 мегаватт и несколько сотен мегаватт солнечных и ветряных электростанций возобновляемых источников, а также малые электростанции и более 1900 километров линий электропередачи в сетях электричества станут основой нашего графика в 2020 году», - рассказал министр.