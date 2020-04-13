13 апр. 2020 г., 20:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83749806
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Будет введено в эксплуатацию 250 объектов в области энергетики в 2020 году в Иране

Будет введено в эксплуатацию 250 объектов в области энергетики в 2020 году в Иране

Тегеран, 13 апреля, ИРНА – «В строительном секторе в этом году мы планируем запустить около 250 проектов по водоснабжению, электроснабжению и канализации с инвестициями около 50 000 млрд туманов, используя различные ресурсы», - как заявил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян.

«Будут открыты девять крупных плотин, еще девять крупных плотин будут затоплены в разных провинциях страны, около 54 000 гектаров сельскохозяйственных угодий будут готовы к возделыванию благодаря строительству основных ирригационных и дренажных сетей, которые находятся в ведении Министерства энергетики», - отметил министр.

«Он упомянул об эксплуатации 9 очистных сооружений вод, 11 очистных сооружений сточных вод и обеспечении устойчивой питьевой воды 700 000 человекам в сельском населении страны в более чем 1400 деревнях», - указал он.

«В секторе электроэнергетики будут введены в эксплуатацию 12 тепловых электростанций мощностью более 2100 мегаватт и несколько сотен мегаватт солнечных и ветряных электростанций возобновляемых источников, а также малые электростанции и более 1900 километров линий электропередачи в сетях электричества станут основой нашего графика в 2020 году», - рассказал министр.

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